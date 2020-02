Usciti nel 2018 con “Epitaph”, il loro ultimo lavoro in studio (qui la nostra recensione), i God Is An Astronaut torneranno in Italia a Luglio per tre date del loro tour, date che verranno aperte dai This Will Destroy You. Ecco i dettagli degli appuntamenti:

08 LUGLIO @ ROCK IN ROMA, ROMA

09 LUGLIO @ CIRCOLO MAGNOLIA, MILANO

10 LUGLIO @ POST-ROCK FESTIVAL, AQUILEIA (UD)