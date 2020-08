Gojira – Another World

Fermi all’ottimo “Magma” del 2016, i francesi Gojira sono tornati oggi con un nuovo singolo, Another World, brano accompagnato da un video animato diretto da Maxime Tiberhgien e Sylvain Favre. La band non ha specificato se è alle porte anche un nuovo album, ma nel frattempo qui in basso trovate il video: