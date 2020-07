Gone Is Gone – Everything Is Wonderfall

I Gone Is Gone, il supergruppo formato da Troy Sanders (voce/basso dei Mastodon), Troy Van Leeuwen (chitarra dei Queens Of The Stone Age), Tony Hajjar (batteria degli At The Drive-In) e Mike Zarin (polistrumentista), hanno esordito nel 2017 con “Echolocation” (qui la nostra recensione). Già a fine 2019 erano tornati con un nuovo brano, No One Ever Walked On Water (che trovate qui), cui fa seguito oggi ancora un’altra traccia, Everything Is Wonderfall. Qui in basso trovate il videoclip del pezzo: