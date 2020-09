Gone Is Gone – Sometimes I Feel [VIDEO]

I Gone Is Gone, il supergruppo formato da Troy Sanders (voce/basso dei Mastodon), Troy Van Leeuwen (chitarra dei Queens Of The Stone Age), Tony Hajjar (batteria degli At The Drive-In) e Mike Zarin (polistrumentista), hanno esordito nel 2017 con “Echolocation” (qui la nostra recensione). Già a fine 2019 erano tornati con un nuovo brano, No One Ever Walked On Water (che trovate qui), cui ha fatto seguito a Luglio Everything Is Wonderfall (che trovate qui). Adesso tocca ancora a un’altra traccia, Sometimes I Feel, di cui trovate il videoclip qui in basso: