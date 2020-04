Gorillaz – Aries [VIDEO]

Usciti nel 2018 con “The Now Now” (qui la nostra recensione), i Gorillaz hanno lanciato un nuovo progetto chiamato “Song Machine”, che prevede la pubblicazione di una serie di singoli collaborativi come fossero episodi di una serie. Dopo Momentary Bliss in collaborazione con il rapper slowthai e gli Slaves (che trovate qui) e Désolé con il featuring di Fatoumata Diawara (che trovate qui), oggi è arrivato anche Aries, che vede la partecipazione di Peter Hook e Georgia. Ecco qui in basso il videoclip: