Usciti nel 2018 con “The Now Now” (qui la nostra recensione), i Gorillaz hanno lanciato un nuovo progetto chiamato “Song Machine”, che prevede la pubblicazione di una serie di singoli collaborativi come fossero episodi di una serie. Dopo i primo Momentary Bliss in collaborazione con il rapper slowthai e gli Slaves (che trovate qui), oggi è arrivato il secondo Désolé, con il featuring di Fatoumata Diawara. Qui in basso il videoclip del pezzo: