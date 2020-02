Usciti nel 2018 con “The Now Now” (qui la nostra recensione), i Gorillaz hanno lanciato un nuovo progetto chiamato “Song Machine”, che prevede la pubblicazione di una serie di singoli collaborativi come fossero episodi di una serie. Il primo di questi si intitola Momentary Bliss e vede la collaborazione di Damon Albarn e soci con il rapper slowthai e gli Slaves. Qui in basso il videoclip/documentario della realizzazione del pezzo: