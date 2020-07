Gorillaz – Pac-Man [VIDEO]

Nuovo capitolo del progetto “Song Machine” dei Gorillaz, che prevede la pubblicazione di una serie di singoli collaborativi come fossero episodi di una serie. Dopo Momentary Bliss con il rapper slowthai e gli Slaves (che trovate qui), Désolé con Fatoumata Diawara (che trovate qui), Aries con Peter Hook e Georgia (che trovate qui), How Far? con Tony Allen e Skepta (che trovate qui) e Friday 13th con Octavian (che trovate qui), adesso tocca al rapper ScHoolboly Q prendere parte a Pac-Man. Ecco il video: