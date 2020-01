Andrà in scena quest’anno dal 5 al 7 Giugno la nona edizione del newyorkese Governors Ball, nella location del Randall’s Island Park. L’organizzazione del festival ha annunciato la line-up per il 2020, che vede tra i nomi principali Tame Impala, Vampire Weekend, Solange, Miley Cyrus e poi la solita marea di nomi per tutti i gusti. Qui in basso la locandina ufficiale dell’evento con tutti i protagonisti: