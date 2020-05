Usciti a inizio anno con il nuovo album “Father Of All…” (qui la nostra recensione) i Green Day, e nello specifico Billie Joe Armstrong, si sono dilettati nel corso della quarantena con diverse cover. L’ultima in ordine di tempo è quella di Dreaming dei Blondie, brano firmato e suonato dall’intera band di cui è stato diffuso anche un video ufficiale con immagini on the road (a un certo punto compare anche il Duomo di Milano). Eccolo: