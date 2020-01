Il 7 Febbraio i Green Day torneranno con un nuovo lavoro in studio, intitolato Father Of All… e già anticipato dall’ascolto della title track (che trovate qui) e di Fire, Ready, Aim (che trovate qui), cui si è aggiunto oggi anche il videoclip di Oh Yeah!. Lo trovate qui in basso, mentre vi ricordiamo che i Green Day hanno già annunciato le date del loro tour estivo, che toccherà l’Italia a Giugno prima a Milano e poi per il Firenze Rocks 2020.