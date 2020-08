In occasione del Record Store Day di domani, sabato 29 Agosto, Greg Dulli uscirà con un 7” che avrà come lato A A Ghost, title track del suo ultimo lavoro solista (qui la nostra recensione), e come lato B Girl From The North Country, cover del classico di Bob Dylan e Johnny Cash per la quale Dulli ha chiamato in causa l’amico Mark Lanegan, rimettendo così in piedi l’accoppiata Gutter Twins. Potete ascoltare la cover qui in basso da YouTube: