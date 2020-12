Usciti nel 2018 con “Anthem Of The Peaceful Army”, il loro album d’esordio (qui la nostra recensione), i Greta Van Fleet erano tornati a inizio Ottobre col nuovo brano My Way, Soon (che trovate qui), aprendo la strada al loro secondo lavoro in studio: il disco è stato annunciato oggi, si intitolerà The Battle At Garden’s Gate e uscirà il 16 Aprile. Insieme alla notizia, la band ha diffuso anche l’ascolto di Age Of Machine, che trovate qui in basso da Spotify e YouTube: