Uscita da qualche settimana con il nuovo album Miss Anthropocene (qui la nostra recensione), Grimes ne ha escogitata un’altra: mettere a disposizione dei propri fan un “video fai da te” di You’ll Miss Me When I’m Not Around. In pratica, qui è possibile scaricare il video in cui lei si muove sullo sfondo di un green screen, in modo da poterla abbinare allo scenario che suscita maggiormente la propria fantasia.