Grimes ha annunciato di essere incinta

Il 21 Febbraio Claire Boucher aka Grimes tornerà con Miss Anthropocene, il suo nuovo lavoro in studio su 4AD. Ma la notizia più importante, perlomeno per quanto riguarda la sfera privata, Grimes l’ha diffusa da poche ore tramite il suo account Instagram: aspetta un figlio, frutto della sua nota relazione con Elon Musk. L’annuncio è arrivato con una immagine particolarmente esplicita (che trovate qui in basso) che, in prima battuta, era ancora più esplicita e solo in seguito è stata sostituita per evitare il ban del social network. Auguri!