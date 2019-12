Guns N’ Roses al Firenze Rocks 2020

Nuovo, enorme, annuncio per Firenze Rocks 2020: dopo Green Day, Vasco Rossi e Red Hot Chili Peppers, sono stati svelati oggi gli headliner della giornata del 12 Giugno. Si tratta dei Guns N’ Roses, che torneranno alla Visarno Arena dopo la partecipazione del 2018. Ecco tutti i dettagli:

12 GIUGNO 2020 @ FIRENZE ROCKS, VISARNO ARENA

Biglietti disponibili in anteprima esclusiva per i titolari di carte Intesa Sanpaolo a partire dalle ore 10.00 di lunedì 16 Dicembre su www.ticketone.it/intesasanpaolo per 48 ore; tramite vendita generale dalle ore 11.00 di mercoledì 18 Dicembre su www.firenzerocks.it.