Usciti lo scorso anno con l’ottimo “Any Random Kindness” (qui la nostra recensione), gli inglesi HÆLOS non brillano certo per prolificità ma, nonostante ciò, già il mese scorso erano tornati con nuova musica facendoci ascoltare Unknown Melody (che trovate qui). Oggi hanno diffuso ancora un’altra nuova traccia, Perfectly Broken, che trovate qui in basso da Spotify e YouTube (c’è il lyric video):