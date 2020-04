Uscite nel Luglio del 2017 con Something To Tell You, il loro secondo lavoro in studio, le sorelle HAIM sarebbero dovute tornare il 24 Aprile su Columbia con il nuovo album Women In Music Pt.III, ma l’uscita del disco è stata rinviata al 26 Giugno. Dopo Summer Girl (che trovate qui), Now I’m In It (che trovate qui), Hallelujah (che trovate qui) e The Steps (che trovate qui), oggi le tre hanno diffuso anche il videoclip di I Know Alone. Eccolo: