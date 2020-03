Uscite nel Luglio del 2017 con Something To Tell You, il loro secondo lavoro in studio, le sorelle HAIM torneranno il 24 Aprile su Columbia con il nuovo album Women In Music Pt.III. Dopo Summer Girl (che trovate qui), Now I’m In It (che trovate qui) e Hallelujah (che trovate qui), la nuova anticipazione è The Steps, accompagnata dal videoclip che trovate qui in basso: