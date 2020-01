Hayley Williams – Leave It Alone

Dopo sporadici tentativi nel corso degli anni, il 2020 porterà l’esordio da solista di Haley Williams dei Paramore. Il disco si intitolerà Petals For Armor e uscirà l’8 Maggio su Atlantic. Per anticiparlo, Williams aveva già diffuso la settimana scorsa il videoclip del primo estratto Simmer (che trovate qui), seguito oggi da quello di Leave It Alone. Eccolo qui in basso: