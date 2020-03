Dopo aver debuttato da solista nel 2018 con l’ottimo “Colt” (qui la nostra recensione), l’ex JJ72 Hilary Woods tornerà il 13 Marzo, sempre su Sacred Bones, con il nuovo album Birthmarks. Dopo Tongues Of Wild Boar (che trovate qui) e Orange Tree (che trovate qui), per anticipare il disco adesso c’è anche The Mouth, che trovate qui in basso da Spotify e YouTube: