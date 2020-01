Dopo aver debuttato da solista nel 2018 con l’ottimo “Colt” (qui la nostra recensione), l’ex JJ72 Hilary Woods tornerà il 13 Marzo, sempre su Sacred Bones, con il nuovo album Birthmarks. Per anticiparlo ha diffuso il video del primo estratto nonché traccia d’apertura Tongues Of Wild Boar. Lo trovate qui in basso insieme alla tracklist del disco:



01 Tongues Of Wild Boar

02 Orange Tree

03 Through The Dark, Love

04 Lay Bare

05 Mud And Stones

06 The Mouth

07 Cleansing Ritual

08 There Is No Moon