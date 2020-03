Hinds – Come Back And Love Me

Uscite nel 2018 con il loro secondo album “I Don’t Run” (qui la nostra recensione), le spagnole Hinds usciranno il 3 Aprile su Mom + Pop con The Prettiest Curse, il loro nuovo album. Dopo i primi due estratti Riding Solo e Good Bad Times (che trovate qui), adesso è disponibile anche l’ascolto del terzo Come Back And Love Me, che trovate qui in basso da Spotify e YouTube: