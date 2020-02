Hinds – Good Bad Times [VIDEO]

Uscite nel 2018 con il loro secondo album “I Don’t Run” (qui la nostra recensione), le spagnole Hinds avevano diffuso a Dicembre il nuovo brano Riding Solo (lo trovate in fondo alla pagina da Spotify). Adesso hanno rilevato che il pezzo altro non era se non il primo estratto da The Prettiest Curse, il loro nuovo album in uscita il 3 Aprile su Mom + Pop. Insieme all’annuncio è arrivato anche il video del secondo estratto Good Bad Times, che trovate qui in basso insieme alla tracklist del disco:

01 Good Bad Times

02 Just Like Kids (Miau)

03 Riding Solo

04 Boy

05 Come Back And Love Me <3

06 Burn

07 Take Me Back

08 The Play

09 Waiting For You

10 This Moment Forever