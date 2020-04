Uscite nel 2018 con il loro secondo album “I Don’t Run” (qui la nostra recensione), le spagnole Hinds sarebbero dovute uscire il 3 Aprile su Mom + Pop con The Prettiest Curse, il loro nuovo album, ma la pubblicazione è stata rinviata al 5 Giugno. Dopo Riding Solo, Good Bad Times (che trovate qui) e Come Back And Love Me (che trovate qui), adesso per anticiparlo è arrivato anche il video di Just Like Kids (Miau). Eccolo: