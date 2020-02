Il mese scorso i canadesi Holy Fuck sono usciti con “Deleter”, il loro nuovo lavoro in studio. Il relativo tour a supporto li porterà anche in Italia, nel mese di Maggio, per un unico appuntamento. Ecco i dettagli della data:

13 MAGGIO @ ARCI OHIBÒ, MILANO

Prevendite solo su DICE da venerdì 14 Febbraio alle ore 10:00