C’è un nuovo progetto collaborativo in circolazione: loro si chiamano Humanist e sono stati messi in piedi da Rob Marshall, che ha chiamato con sé una serie di amici tra cui Mark Lanegan, Mark Gardner dei Ride, Ron Sexsmith, John Robb dei The Membranes, Jim Jones, Joel Cadbury degli UNKLE e Dave Gahan. Proprio il frontman dei Depeche Mode è protagonista alla voce – e nel video – di Shock Collar, brano che anticipa l’esordio discografico del collettivo in uscita il 21 Febbraio. Eccolo: