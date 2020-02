I Break Horses – Death Engine [VIDEO]

Il loro ultimo lavoro in studio è “Chiaroscuro” del 2014 (qui la nostra recensione), ma adesso non manca molto al ritorno del progetto I Break Horses di Maria Lindén. L’8 Maggio, infatti, uscirà per Bella Union il nuovo album Warnings, anticipato oggi dal videoclip del primo estratto Death Engine. Lo trovate qui in basso insieme alla tracklist del disco:

01 Turn

02 Silence

03 l a r m

04 I’ll Be The Death Of You

05 d e n lilla p a s e avlycka

06 The Prophet

07 Neon Lights

08 I Live At Night

09 Baby You Have Travelled For Miles Without Love In Your Eyes

10 Death Engine

11 a b s o l u t a m o l l p u n k t e n

12 Depression Tourist