I Break Horses – I’ll Be The Death Of You

Il loro ultimo lavoro in studio è “Chiaroscuro” del 2014 (qui la nostra recensione), ma adesso non manca molto al ritorno del progetto I Break Horses di Maria Lindén. L’8 Maggio, infatti, uscirà per Bella Union il nuovo album Warnings, già anticipato dal videoclip del primo estratto Death Engine (che trovate qui), cui si aggiunge adesso anche quello di I’ll Be The Death Of You. Lo trovate qui in basso: