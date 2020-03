Il loro ultimo lavoro in studio è “Chiaroscuro” del 2014 (qui la nostra recensione), ma adesso non manca molto al ritorno del progetto I Break Horses di Maria Lindén. L’8 Maggio, infatti, uscirà per Bella Union il nuovo album Warnings, già anticipato da Death Engine (che trovate qui) e I’ll Be The Death Of You (che trovate qui), cui si è aggiunto oggi anche l’ascolto di Neon Lights, qui in basso da Spotify e YouTube: