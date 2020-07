Il loro “Joy As An Act Of Resistance” del 2018 (qui la nostra recensione) li ha resi un piccolo culto. Il 25 Settembre gli Idles usciranno su Partisan col nuovo album Ultra Mono, già anticipato da Mr. Motivator (che trovate qui) e Grounds (che trovate qui), cui si è aggiunto adesso anche il video di A Hymn. Eccolo: