Idles – Grounds [VIDEO]

Il loro “Joy As An Act Of Resistance” del 2018 (qui la nostra recensione) li ha resi un piccolo culto. Adesso gli Idles hanno annunciato un nuovo album, intitolato Ultra Mono e in uscita il 25 Settembre per Partisan. Al primo estratto Mr. Motivator, arrivato il mese scorso (e che trovate qui), si è aggiunto adesso anche il video di Grounds, che trovate qui in basso insieme alla tracklist del disco:

01 War

02 Grounds

03 Mr. Motivator

04 Anxiety

05 Kill Them With Kindness

06 Model Village

07 Ne Touche Pas Moi (feat. Jehnny Beth)

08 Carcinogenic

09 Reigns

10 The Lover

11 A Hymn

12 Danke