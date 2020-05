Il loro “Joy As An Act Of Resistance” del 2018 (qui la nostra recensione) li ha resi un piccolo culto. Adesso gli Idles sono tornati con un nuovo brano, Mr. Motivator, che anticipa quello che sarà il loro nuovo lavoro in studio, ancora senza titolo né data d’uscita ufficiale. Il pezzo è accompagnato dal videoclip che trovate qui in basso: