Reduci dal clamoroso successo del loro secondo album “Joy As An Act Of Resistance” del 2018 (qui la nostra recensione), gli inglesi Idles sono attualmente al lavoro sulla loro nuova fatica discografica. La notizia di oggi è che la band di Joe Talbot tornerà in Italia a Luglio per un’unica data in cui verrà presentato il disco. Ecco i dettagli dell’appuntamento:

11 LUGLIO @ PARKLIFE FESTIVAL, PADOVA

Biglietti in vendita su DICE