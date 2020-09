Idles: una nuova data a Giugno

Il loro “Joy As An Act Of Resistance” del 2018 (qui la nostra recensione) li ha resi un piccolo culto e il 25 Settembre gli Idles usciranno su Partisan col nuovo album Ultra Mono. La formazione inglese sarebbe dovuta passare dall’Italia già lo scorso Luglio, data ovviamente saltata e che verrà recuperata a distanza di un anno. La notizia di oggi è che la band terrà anche un altro live dalle nostre parti, nel mese di Giugno. Ecco i dettagli degli appuntamenti:

3 GIUGNO @ FABRIQUE, MILANO — NUOVA DATA!!!

15 LUGLIO @ PARKLIFE FESTIVAL, PADOVA