Oggi compie la bellezza di settantatré anni, ma Iggy Pop il regalo ha scelto di farlo più che di riceverlo: su Bandcamp, infatti, ha diffuso la sua cover di Family Affair, brano di Sly & The Family Stone del 1971. Alla produzione del pezzo c’è Bill Laswell, mentre al basso compare Bootsy Collins. Potete ascoltarlo qui in basso, mentre vi ricordiamo che lo scorso anno l’Iguana era uscito con “Free”, il suo ultimo lavoro in studio (qui la nostra recensione).