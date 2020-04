Iggy Pop: in arrivo il box set The Bowie Years

Uscito lo scorso anno con il meraviglioso “Free” (qui la nostra recensione), Iggy Pop tornerà il 29 Maggio con The Bowie Years, un enorme box set incentrato sul periodo berlinese di Iggy e il suo rapporto con David Bowie. Il cofanetto conterrà la versioni rimasterizzate di “The Idiot” e “Lust For Life”, oltre a live, demo e rarità. Le rimasterizzazioni dei due album saranno disponibili anche in versione singola, extra box set.

Disc One (The Idiot)

01 Sister Midnight

02 Nightclubbing

03 Funtime

04 Baby

05 China Girl

06 Dum Dum Boys

07 Tiny Girls

08 Mass Production

Disc Two (Lust For Life)

01 Lust For Life

02 Sixteen

03 Some Weird Sin

04 The Passenger

05 Tonight

06 Success

07 Turn Blue

08 Neighborhood Threat

09 Fall in Love With Me

Disc Three (TV Eye Live)

01 T.V. Eye

02 Funtime

03 Sixteen

04 I Got A Right

05 Lust For Life

06 Dirt

07 Nightclubbing

08 I Wanna Be Your Dog

Disc Four (Demos and Rarities)

01 Sister Midnight – Mono Single Edit

02 Sister Midnight – Single Edit

03 China Girl – Single Edit

04 Dum Dum Boys – Alt Mix

05 Baby – Alt Mix

06 China Girl – Alt Mix

07 Tiny Girls – Alt Mix

08 I Got A Right – Single

09 Lust For Life – Edit

Interview with Iggy about Recording The Idiot

Disc Five (Live at The Rainbow Theatre – Finsbury Park, London 07/03/1977)

01 Raw Power

02 T.V. Eye

03 Dirt

04 1969

05 Turn Blue

06 Funtime

07 Gimme Danger

08 No Fun

09 Sister Midnight

10 I Need Somebody

11 Search And Destroy

12 I Wanna Be Your Dog

13 Tonight

14 Some Weird Sin

15 China Girl

Disc Six (Live at The Agora – Cleveland 21/03/1977)

01 Raw Power

03 T.V. Eye

03 Dirt

04 1969

05 Turn Blue

06 Funtime

07 Gimme Danger

08 No Fun

09 Sister Midnight

10 I Need Somebody

11 Search And Destroy

12 I Wanna Be Your Dog

13 China Girl

Disc Seven (Live at Mantra Studios – Chicago 28/03/1977)

01 Raw Power

02 T.V. Eye

03 Dirt

04 Turn Blue

05 Funtime

06 Gimme Danger

07 No Fun

08 Sister Midnight

09 I Need Somebody

10 Search And Destroy

11 I Wanna Be Your Dog

12 China Girl