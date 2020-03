Iggy Pop – We Are The People

Lo scorso 6 Settembre Iggy Pop ha pubblicato Free, il suo ottimo nuovo lavoro in studio (qui la nostra recensione). Oggi è arrivato un altro videoclip estratto dal disco, realizzato per We Are The People, brano basato su un vecchio testo inedito di Lou Reed recuperato per l’occasione. Eccolo qui in basso: