Il 2020 ci porterà il nuovo lavoro di Jacopo Incani aka IOSONOUNCANE. Il disco, che si intitolerà IRA, sarà presentato dal vivo prima della sua uscita ufficiale (non c’è ancora una data esatta al riguardo) durante sette concerti in programma tra fine Marzo e inizio Aprile in giro per l’Italia. Qui in basso trovate la locandina con le date, mentre vi ricordiamo che l’ultimo album di IOSONOUNCANE è “DIE” del 2015.