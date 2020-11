IOSONOUNCANE – Novembre / Vedrai, vedrai [AUDIO]

In attesa di saperne di più su “IRA”, il nuovo album già annunciato da un pezzo che vedrà la luce il prossimo anno, a cinque anni da “DIE” del 2015 Jacopo Incani aka IOSONOUNCANE è tornato oggi con due nuove tracce. La prima è l’inedito Novembre, la seconda una cover della Vedrai, vedrai di Luigi Tenco. I due brani sono rispettivamente lato A e lato B del relativo 7”. Quest’uscita, peraltro, segna anche l’ingresso di Incani nel roster della Numero Uno, storica etichetta italiana (tra gli altri, di Lucio Battisti) che è tornata in attività. Qui in basso l’ascolto dei due pezzi da Spotify e YouTube