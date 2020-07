James Blake – Are You Even Real

Oltre alla lunga serie di livestream nei quali ha eseguito svariate cover illustri, James Blake durante la quarantena ci aveva già deliziato con un nuovo brano, You’re Too Precious (che trovate qui), arrivato a poco più di un anno da “Assume Form”, il suo ultimo lavoro in studio (qui la nostra recensione). Oggi è tornato con un’altra nuova traccia, Are You Even Real, che potete ascoltare qui in basso da Spotify e YouTube: