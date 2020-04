Dopo l’apparizione di un paio di settimane fa, James Blake è tornato a esibirsi piano e voce in diretta sul suo account Instagram e, tra i vari pezzi eseguiti, è spuntata anche una cover di Atmosphere dei Joy Division. Qui in basso trovate il video integrale della performance:

Georgia on My Mind (Ray Charles)

I’ll Come Too

Atmosphere (Joy Division)

Life Round Here

Forward (from Lemonade)

Retrograde

Say What You Will

Are You in Love?

The First Time Ever I Saw Your Face (Roberta Flack)