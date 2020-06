James Blake: cover dei Nirvana in livestream

Durante la lunga quarantena, James Blake si è intrattenuto e ha intrattenuto i suoi fan con una serie di livestream su Instagram nel quale ha proposto, piano e voce, tanto brani suoi quanto cover (tra le quali Radiohead e Joy Division). Il suo ultimo livestream è andato in onda ieri per raccogliere fondi in favore di The Loveland Foundation e ha fatto saltare fuori un’altra cover eccezionale, quella di Come As You Are dei Nirvana. Qui in basso il video della performance: