Ultimamente James Blake ha approfittato della quarantena per una serie di dirette Instagram in cui si è dilettato a eseguire, oltre ai propri pezzi, anche alcune cover. Oggi, però, è tornato con un nuovo brano, di cui aveva già preannunciato l’esistenza e che adesso è fuori ufficialmente a poco più di un anno da “Assume Form”, il suo ultimo lavoro in studio (qui la nostra recensione): You’re Too Precious è il titolo e potete ascoltarlo qui in basso da Spotify e YouTube: