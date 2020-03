Jarv Is… – House Music All Night Long [VIDEO]

Già lo scorso anno l’ex frontman dei Pulp Jarvis Cocker aveva lanciato il progetto Jarv Is… pubblicando il singolo Must I Evolve? (che trovate qui), che adesso scopriamo far parte della tracklist di Beyond The Pale, album che uscirà l’1 Maggio per Rough Trade. Insieme all’annuncio è arrivato anche l’ascolto di House Music All Night Long, brano accompagnato dal videoclip che trovate qui in basso insieme alla tracklist del disco:

01 Save The Whale

02 Must I Evolve?

03 Am I Missing Something?

04 House Music All Night Long

05 Sometimes I Am Pharaoh

06 Swanky Modes

07 Children Of The Echo