Già lo scorso anno l’ex frontman dei Pulp Jarvis Cocker aveva lanciato il progetto Jarv Is… pubblicando il singolo Must I Evolve? (che trovate qui), che abbiamo poi scoperto far parte della tracklist di Beyond The Pale, album che uscirà il 17 Luglio per Rough Trade. Dopo la seconda anticipazione House Music All Night Long (che trovate qui), oggi è arrivato anche l’ascolto di Save The Whale, che trovate qui in basso da Spotify e YouTube: