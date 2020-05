Jason Molina – Shadow Answers The Wall [AUDIO]

Sta per arrivare un nuovo album postumo di Jason Molina, il compianto leader di Songs: Ohia e Magnolia Electric Co. scomparso nel 2013. Il disco si intitolerà Eight Gates, uscirà il 7 Agosto per Secretly Canadian e conterrà brani registrati da Molina nel 2008 durante una convalescenza. Per anticiparlo c’è il primo estratto Shadow Answers The Wall, che trovate qui in basso da Spotify e YouTube insieme alla tracklist del disco:

01 Whisper Away

02 Shadow Answers The Wall

03 The Mission’s End

04 Old Worry

05 She Says

06 Fire On The Rail

07 Be Told The Truth

08 Thistle Blue

09 The Crossroad + The Emptiness