Sta per arrivare un nuovo album postumo di Jason Molina, il compianto leader di Songs: Ohia e Magnolia Electric Co. scomparso nel 2013. Il disco si intitolerà Eight Gates, uscirà il 7 Agosto per Secretly Canadian e conterrà brani registrati da Molina nel 2008 durante una convalescenza. Dopo il primo estratto Shadow Answers The Wall (che trovate qui), oggi è arrivato anche il secondo The Mission’s End. Eccolo qui in basso da Spotify e YouTube: