Jeff Tweedy – Guess Again / Love Is The King [AUDIO]

Jeff Tweedy – Guess Again / Love Is The King

Negli ultimi anni Jeff Tweedy è diventato a dir poco prolifico, tanto con i Wilco quanto da solista o con altri progetti. La notizia di oggi è che il 23 Ottobre arriverà un altro album a suo nome, Love Is The King, anticipato oggi dall’ascolto dei primi due estratti, Guess Again e la title track. Li trovate qui in basso da Spotify e YouTube insieme alla tracklist del disco:

01 Love Is The King

02 Opaline

03 A Robin Or A Wren

04 Gwendolyn

05 Bad Day Lately

06 Even I Can See

07 Natural Disaster

08 Save It For Me

09 Guess Again

10 Troubled

11 Half-Asleep