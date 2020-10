Negli ultimi anni Jeff Tweedy è diventato a dir poco prolifico, tanto con i Wilco quanto da solista o con altri progetti. Il 23 Ottobre arriverà un altro album a suo nome, Love Is The King, già anticipato dall’ascolto dei primi due estratti, Guess Again e la title track (che trovate qui), ai quali si è aggiunto oggi anche il videoclip di Gwendolyn. Eccolo: